СМИ: Шольц и Путин впервые за два года провели телефонный разговор
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.
Издание уточнило, что это первая беседа Шольца и Путина за почти два года.
«Разговор произошел после долгой подготовки», - говорится в публикации.
Официально Москва и Берлин данную информацию пока не подтвердили.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ложной информацию о том, что Путин и Дональд Трамп якобы пообщались по телефону после победы последнего на президентских выборах в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru