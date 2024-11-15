СМИ: Шольц и Путин впервые за два года провели телефонный разговор

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент РФ Владимир Путин провели телефонный разговор. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

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Издание уточнило, что это первая беседа Шольца и Путина за почти два года.

«Разговор произошел после долгой подготовки», - говорится в публикации.

Официально Москва и Берлин данную информацию пока не подтвердили.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков назвал ложной информацию о том, что Путин и Дональд Трамп якобы пообщались по телефону после победы последнего на президентских выборах в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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