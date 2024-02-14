ФРГ пообещали Украине в несколько раз больше артиллерийских снарядов

По прибытии в Брюссель на очередное заседание контактной группы по военному содействию Киеву, он указал, что в германском бюджете на текущий год на производство боеприпасов заложено 3,5 млрд евро.

«Как ожидается, мы в 2024 году поставим Украине артиллерийских снарядов в три-четыре раза больше... Динамика растёт, что хорошо для Украины и тем самым для нас», - заключил Писториус.

Ранее глава Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен пообещала, что к концу 2024 года Украине получит новые танки, вертолёты, средства ПВО, а также миллион снарядов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

