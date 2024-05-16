Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО

Главной задачей нового секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу по-прежнему является специальная военная операция на Украине. Об этом Шойгу рассказал журналисту Павлу Зарубину.

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«Главной задачей... остается специальная военная операция», — указал секретарь Совбеза.

Шойгу уточнил, что речь идет о производстве боеприпасов, вооружения, военной техники.

Ранее Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и был назначен секретарем СБ. Новым главой военного ведомства стал Андрей Белоусов. Как отмечал президент Владимир Путин, смена министра связана с ростом военных расходов, по словам российского лидера, Белоусов «понимает, как вписать экономику армии и ОПК в экономику страны», пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
ТЕГИ:СпецоперацияСовет Безопасности РФ Сергей Шойгу

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