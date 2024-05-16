Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
Главной задачей нового секретаря Совета Безопасности России Сергея Шойгу по-прежнему является специальная военная операция на Украине. Об этом Шойгу рассказал журналисту Павлу Зарубину.
«Главной задачей... остается специальная военная операция», — указал секретарь Совбеза.
Шойгу уточнил, что речь идет о производстве боеприпасов, вооружения, военной техники.
Ранее Сергей Шойгу покинул пост министра обороны и был назначен секретарем СБ. Новым главой военного ведомства стал Андрей Белоусов. Как отмечал президент Владимир Путин, смена министра связана с ростом военных расходов, по словам российского лидера, Белоусов «понимает, как вписать экономику армии и ОПК в экономику страны», пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Си Цзиньпин назвал переговоры с Путиным откровенными и дружескими
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
- Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
- СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей
- СМИ: ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам
- Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS
- Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru