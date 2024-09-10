Шойгу: Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы
Россия и Куба будут развивать стратегическое партнёрство по самому широкому спектру направлений. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+ он отметил, что Москва примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, «в частности, предоставление новых кредитных линий».
«Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжёлые, кризисные последствия американской экономической блокады», - заключил Шойгу.
Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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