Шойгу: Россия примет дополнительные меры по поддержке Кубы

На полях встречи высоких представителей стран БРИКС и БРИКС+ он отметил, что Москва примет дополнительные меры по поддержке Гаваны, «в частности, предоставление новых кредитных линий».

«Рассчитываем на то, что Гавана, в том числе с нашей помощью, преодолеет тяжёлые, кризисные последствия американской экономической блокады», - заключил Шойгу.

Ранее в США заявили, что не видят угрозы в визите российских кораблей на Кубу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».