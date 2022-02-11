Шойгу предложил Западу прекратить «пичкать» Украину оружием
Западным странам необходимо снизить уровень напряженности в Европе и прекратить «пичкать» Украину оружием. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Москве на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.
По его словам, военная помощь Киеву в Европе «идет со всех сторон» и «делается публично и показательно».
Министр обороны России также подчеркнул необоснованность отправки британского спецназа на Украину.
Ранее Сергей Шойгу заявил, что скоро РФ ответит США и НАТО по гарантиям безопасности.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru