Шойгу предложил Западу прекратить «пичкать» Украину оружием

По его словам, военная помощь Киеву в Европе «идет со всех сторон» и «делается публично и показательно».

Министр обороны России также подчеркнул необоснованность отправки британского спецназа на Украину.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что скоро РФ ответит США и НАТО по гарантиям безопасности.