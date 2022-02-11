Шойгу предложил Западу прекратить «пичкать» Украину оружием

Западным странам необходимо снизить уровень напряженности в Европе и прекратить «пичкать» Украину оружием. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу в Москве на встрече со своим британским коллегой Беном Уоллесом.

«Тупик и тлеющий конфликт»: В Раде объяснили, почему Киев не выполняет Минские соглашения

По его словам, военная помощь Киеву в Европе «идет со всех сторон» и «делается публично и показательно».

Министр обороны России также подчеркнул необоснованность отправки британского спецназа на Украину.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что скоро РФ ответит США и НАТО по гарантиям безопасности.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияОружиеУкраинаЗападСергей Шойгу
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры