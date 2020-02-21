Шнуров-депутат – победа для русской культуры
Парламентарии о перспективах политической деятельности Сергея Шнурова.
И музыканты становятся политиками. Одной из самых громких тем уходящей недели стало известие о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в партию. Но не в ту, в какую принято для гарантированного избрания в представительные органы власти разного уровня, а совсем-совсем в другую. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил накануне о вступлении Шнурова в возглавляемую им Партию роста. В стихах это событие успели прокомментировать все, кто их умеет сочинять, и даже те, кто не умеет. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность ведущим российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях в стране и мире. Сегодня депутаты Госдумы, работающие в составе нынешнего седьмого созыва палаты, размышляют о политических перспективах известного музыканта, решившего сменить амплуа. Так, первый зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил в эфире НСН, что Шнуров своим участием украсил бы избирательную кампанию.
«У него большая вероятность попасть в Думу, если партия наберет необходимое количество голосов. Если он будет от одномандатного округа, значит, все будет зависеть от того, сколько голосов наберет он. Шнур, конечно, имеет массу поклонников, и вполне вероятно, что он наберет необходимое количество голосов. Причем, своим присутствием он как минимум оживит процесс выборов в Государственную Думу, это несомненно. Обращаю внимание, что среди тех, кто является его фанатами или поклонниками, есть люди разных возрастов. Он, кстати, имеет свою точку зрения, он ее выражает всегда ярко, не всегда цензурно, но точка зрения у него есть».
А депутат Госдумы Виталий Милонов и вовсе усмотрел в политических амбициях Сергея Шнурова большую победу для русской культуры.
«Великий политический деятель вряд ли появится на небосклоне. Но если его попытка заниматься политикой приведет к тому, что он вынужден будет сократить поток площадной матерщины, которая обычно из него извергается, то это будет большая победа для русской культуры».
Кстати, оба депутата признались НСН, что хорошо относятся к творчеству Сергея Шнурова.
Российская культура шагает в политику широкой поступью: певица Валерия пошла даже дальше Шнурова и планирует создать партию под названием «Сильные женщины» для участия в парламентских выборах 2021 года.
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