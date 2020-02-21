Шнуров-депутат – победа для русской культуры

И музыканты становятся политиками. Одной из самых громких тем уходящей недели стало известие о том, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров вступил в партию. Но не в ту, в какую принято для гарантированного избрания в представительные органы власти разного уровня, а совсем-совсем в другую. Бизнес-омбудсмен Борис Титов объявил накануне о вступлении Шнурова в возглавляемую им Партию роста. В стихах это событие успели прокомментировать все, кто их умеет сочинять, и даже те, кто не умеет. В рамках проекта «Музыканты о политике. Политики о музыке» НСН узнает мнение первых лиц политического Олимпа о событиях в музыкальном мире и дает возможность ведущим российским музыкантам высказать свое мнение об актуальных политических событиях в стране и мире. Сегодня депутаты Госдумы, работающие в составе нынешнего седьмого созыва палаты, размышляют о политических перспективах известного музыканта, решившего сменить амплуа. Так, первый зампредседателя комитета по законодательству и госстроительству Вячеслав Лысаков отметил в эфире НСН, что Шнуров своим участием украсил бы избирательную кампанию.