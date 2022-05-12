Премьер-министр Италии: Байден должен позвонить Путину

Он также отметил, что главную роль на переговорах России и США должна сыграть Украина.

Ранее Драги заявил, что США должны принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но условия этого решения должен принять Киев.

Премьер подчеркнул, что восстановление Украины потребует совместного усилия всех стран, но сразу заметил, что у Италии на это нет средств.