Премьер-министр Италии: Байден должен позвонить Путину
Итальянский премьер-министр Марио Драги заявил, что контакты США и России должны быть перезапущены, а президенту США Джо Байдену следует позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Об этом он сообщил после встречи с американским президентом, сообщает агентство ANSA.
Он также отметил, что главную роль на переговорах России и США должна сыграть Украина.
Ранее Драги заявил, что США должны принять участие в переговорах по урегулированию конфликта на Украине, но условия этого решения должен принять Киев.
Премьер подчеркнул, что восстановление Украины потребует совместного усилия всех стран, но сразу заметил, что у Италии на это нет средств.
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