Секретаря СНБО Украины высмеяли за ссылку на старую карту Черного моря

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Черное море никогда не было «российским озером». При этом он сослался на карту региона, которая была составлена еще в 17 веке, за что его высмеял бывший кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров в Facebook.

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Ранее в честь прибытия эсминца HMS Defender в Одессу Данилову подарили якобы первую в мире карту, составленную англичанами, которая доказывает, что Черное море не является российским, пишет РИА ФАН.

Неграмотность Данилова подчеркнул Вячеслав Азаров. Он указал, что чиновник ссылается на дешевый фейк. «Чиновнику столь высокого ранга стоило бы иметь грамотных консультантов», — добавил экс-кандидат. Азаров добавил, что фальсификацию документа можно понять, «прочитав названия областей и населяющих народов, вроде Скифика, Таврика, роксоланы, каллипиды», сообщил РЕН ТВ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Павлишак
ТЕГИ:РоссияУкраинаЧерное Море
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