Санду впервые заявила, что РФ представляет самую большую угрозу нацбезопасности

Президент Молдавии Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности для страны.

Санду обвинила РФ в подготовке вмешательства в выборы в Молдавии

Она отметила, что это подчеркивает стратегическое партнерство Молдавии со странами ЕС, США, Великобританией и другими членами Североатлантического альянса.

Ранее Майя Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией для продвижения европейских ценностей. Об этом глава республики заявила в эфире телеканала TV8, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:РоссияМолдавия

Горячие новости

Все новости

партнеры