Санду впервые заявила, что РФ представляет самую большую угрозу нацбезопасности
11 октября 202318:25
Президент Молдавии Майя Санду впервые заявила, что Россия представляет собой самую большую угрозу национальной безопасности для страны.
Она отметила, что это подчеркивает стратегическое партнерство Молдавии со странами ЕС, США, Великобританией и другими членами Североатлантического альянса.
Ранее Майя Санду призвала отказаться от сотрудничества с Россией для продвижения европейских ценностей. Об этом глава республики заявила в эфире телеканала TV8, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru