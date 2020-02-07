Самолет с Песковым не смог приземлиться в Сочи
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко начали встречу в Сочи с глазу на глаз, так как самолет с членами правительства РФ и администрацией президента не смог совершить посадку.
Самолет с высокопоставленными чиновниками почти час кружил над Сочи, однако из-за непогоды был вынужден лететь в аэропорт Минеральных Вод.
Известно, что на борту самолета находились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.
Как отмечает «Свободная пресса», самолет не смог сесть в Сочи из-за дождя и шквалистого ветра.
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