Самолет с Песковым не смог приземлиться в Сочи

Самолет с высокопоставленными чиновниками почти час кружил над Сочи, однако из-за непогоды был вынужден лететь в аэропорт Минеральных Вод.

Известно, что на борту самолета находились пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, министр энергетики Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук и заместитель министра экономического развития Михаил Бабич.

Как отмечает «Свободная пресса», самолет не смог сесть в Сочи из-за дождя и шквалистого ветра.

