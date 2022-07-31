Самолет Нэнси Пелоси направился в Сингапур
Правительственный Boeing C-40C Соединенных Штатов Америки, на котором совершает азиатское турне спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в Сингапур, следует из данных сервиса Flightradar.
Ранее американский борт совершил взлет с Гавайский островов, где он сделал промежуточную посадку в ходе движения с континентальной части США, напоминает «Интерфакс».
Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси подтвердила планы посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию и ничего не сказала о намерении побывать в Тайване, отмечает Газета.ru.
МИД Китая потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань. В Минобороны КНР пригрозили в случае поездки Пелоси задействовать армию, которая «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства», отмечает RT..
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