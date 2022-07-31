Самолет Нэнси Пелоси направился в Сингапур

Ранее американский борт совершил взлет с Гавайский островов, где он сделал промежуточную посадку в ходе движения с континентальной части США, напоминает «Интерфакс».

Спикер палаты представителей Соединенных Штатов Нэнси Пелоси подтвердила планы посетить Сингапур, Малайзию, Республику Корею и Японию и ничего не сказала о намерении побывать в Тайване, отмечает Газета.ru.

МИД Китая потребовал от США отменить визит Пелоси на Тайвань. В Минобороны КНР пригрозили в случае поездки Пелоси задействовать армию, которая «обязательно примет все меры для пресечения внешнего вмешательства», отмечает RT..

