Сайт Белого дома «отправил домой» носителей испанского языка в США
Испаноязычная версия сайта Белого дома перестала открываться и при попытке загрузки выдает ошибку «404».
После инаугурации Трампа при загрузке интерфейса сайта на испанском языке пользователи сталкиваются с информацией, что страница не найдена и предложением перейти на главную страницу, или же буквально «идти домой».
Ранее издание The Wall Street Journal сообщало, что Трамп намерен провести масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов в Чикаго. Уточняется, что за последние 2,5 года в город прибыло свыше 50 тысяч иммигрантов.
По данным Центра миграционных исследований Нью-Йорка, наибольшее число нелегальных мигрантов в США проживают в штате Калифорния (2,2 млн), Техас (1,8 млн), Флорида (936 тысячи), Нью-Йорк (672 тысячи), Нью-Джерси (495 тысячи) и Иллинойс (429 тысячи), передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru