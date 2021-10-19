Саакашвили рекомендовали госпитализацию из-за голодовки

Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предложили лечь в больницу после 20 дней голодовки в Руставской тюрьме. Об этом заявил один из врачей, наблюдающих за состоянием политика, Зураб Пагава.

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Пагава заявил, что консилиум врачей ранее во вторник, 19 октября, провел осмотр Саакашвили и рекомендовал ему госпитализацию для «интенсивного наблюдения». По словам врача, состояние бывшего грузинского президента может «в любой момент ухудшиться».

Соответствующее решение должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также члены грузинского парламента.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГоспитализацияГолодовкаМихаил СаакашвилиГрузия
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