Саакашвили рекомендовали госпитализацию из-за голодовки

Пагава заявил, что консилиум врачей ранее во вторник, 19 октября, провел осмотр Саакашвили и рекомендовал ему госпитализацию для «интенсивного наблюдения». По словам врача, состояние бывшего грузинского президента может «в любой момент ухудшиться».

Соответствующее решение должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также члены грузинского парламента.

Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.

