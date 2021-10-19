Саакашвили рекомендовали госпитализацию из-за голодовки
Экс-президенту Грузии Михаилу Саакашвили предложили лечь в больницу после 20 дней голодовки в Руставской тюрьме. Об этом заявил один из врачей, наблюдающих за состоянием политика, Зураб Пагава.
Пагава заявил, что консилиум врачей ранее во вторник, 19 октября, провел осмотр Саакашвили и рекомендовал ему госпитализацию для «интенсивного наблюдения». По словам врача, состояние бывшего грузинского президента может «в любой момент ухудшиться».
Соответствующее решение должны принять министры юстиции и здравоохранения, а также члены грузинского парламента.
Михаила Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Против него возбуждено несколько уголовных дел, ему грозит до девяти лет лишения свободы.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,1 млн+33 740 / сут.
Умерли
225 тыс.+1 015 / сут.
Выздоровели
7,0 млн+23 426 / сут.
- В Нью-Йорке перекрыли улицу с возможной собственностью Дерипаски
- Трое жителей Курганской области умерли от поддельного алкоголя
- Канчельскис обвинил Черчесова в поборах с игроков
- Минфин США грозит покарать «Газпром» за попытки обойти санкции
- ФБР подтвердило обыск в доме родственников Дерипаски в Вашингтоне
- МИД РФ призвал Киев обеспечить доступ к задержанному россиянину
- Бензина на АЗС активно дорожает по всей России
- Глава Минфина оценил ежедневные расходы на борьбу с коронавирусом
- Первый биткойновый индексный фонд вышел на биржу Нью-Йорка
- В Уфе поймали волка, которые бегал по детской площадке
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru