Мишустин: 70% расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах
Большинство трансграничных расчетов между Россией и Китаем проводится в национальных валютах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе переговоров с премьером госсовета КНР Ли Цяном.
По словам главы правительства, 70% трансграничных расчетов между двумя странами проходят в рублях и юанях.
«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним ... задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — цитирует Мишустина РИА Новости.
Кроме того, премьер подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике приобрело стратегический характер. Так, Россия — первый экспортер нефти в Китай, растут поставки природного газа, угля, электроэнергии, пишет «Свободная пресса». Также в РФ реализуют ряд крупных энергопроектов с участием компаний из КНР.
Ранее Ли Цян заявил о готовности Пекина увеличивать экономическое и торговое сотрудничество с Москвой, напоминает телеканал 360.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru