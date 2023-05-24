Мишустин: 70% расчетов между Россией и КНР проводятся в нацвалютах

По словам главы правительства, 70% трансграничных расчетов между двумя странами проходят в рублях и юанях.

«Уверен, в текущем году мы не только досрочно выполним ... задачу по увеличению взаимного товарооборота до 200 миллиардов долларов, но и превысим этот знаковый рубеж», — цитирует Мишустина РИА Новости.

Кроме того, премьер подчеркнул, что сотрудничество РФ и КНР в энергетике приобрело стратегический характер. Так, Россия — первый экспортер нефти в Китай, растут поставки природного газа, угля, электроэнергии, пишет «Свободная пресса». Также в РФ реализуют ряд крупных энергопроектов с участием компаний из КНР.

Ранее Ли Цян заявил о готовности Пекина увеличивать экономическое и торговое сотрудничество с Москвой, напоминает телеканал 360.

