Депутаты и сенаторы России обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США

Госдума и Совет федерации 15 февраля на своих заседаниях примут проект обращения к парламентам мира с призывом запросить информацию о работе DTRA (Агентства по сокращению угрозы оружия массового поражения Минобороны США) в своих странах, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-спикера Совфеда Константина Косачева.

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По его словам, идея обращения заключается в том, чтобы «призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?"».

Сейчас над текстом обращения работают профильные комитеты обеих палат парламента. После рассмотрения на пленарных заседаниях обращение будет направлено в парламенты мира.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на противоречия в позиции Вашингтона по лабораториям, действовавшим на Украине.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Совет Федерации РФГосдумаБиологическое Оружие
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