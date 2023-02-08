Депутаты и сенаторы России обратятся к парламентам мира о работе биолабораторий США

По его словам, идея обращения заключается в том, чтобы «призвать наших коллег-парламентариев обратиться в соответствующие правительства и задать правительствам вопрос: "А у нас что-то происходит на нашей территории, есть такое сотрудничество?"».

Сейчас над текстом обращения работают профильные комитеты обеих палат парламента. После рассмотрения на пленарных заседаниях обращение будет направлено в парламенты мира.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов указал на противоречия в позиции Вашингтона по лабораториям, действовавшим на Украине.

