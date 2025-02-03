Рютте заявил о секретной тактике НАТО по переговорам с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть стратегия ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но ее тактические аспекты не раскрываются Москве. Его слова приводит Newsweek.

По словам Рютте, НАТО не разглашает детали подхода, опасаясь, что это может дать президенту России Владимиру Путину дополнительные преимущества.