Рютте заявил о секретной тактике НАТО по переговорам с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что у альянса есть стратегия ведения мирных переговоров между Россией и Украиной, но ее тактические аспекты не раскрываются Москве. Его слова приводит Newsweek.

По словам Рютте, НАТО не разглашает детали подхода, опасаясь, что это может дать президенту России Владимиру Путину дополнительные преимущества.

Зеленский не знает, зачем Запад хочет отправить на Украину миротворцев

Москва неоднократно заявляла о готовности к переговорам, однако украинские власти законодательно запретили их. В октябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий контакты с российским руководством.

Ранее Служба внешней разведки России сообщила, что страны Запада могут направить на Украину контингент численностью до 100 тысяч человек, представляя его как миротворческий. В ведомстве считают, что это фактически приведет к военной оккупации страны, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПереговорыУкраинаРоссияНАТОМарк Рютте

Горячие новости

Все новости

партнеры