Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону
Странам НАТО следует тратить на оборонные расходы больше согласованных ранее 2% ВВП. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.
Выступая в Европарламенте в Брюсселе он указал, что сильная оборона является для него главным приоритетом, поэтому надо тратить больше, чтобы оставаться в безопасности.
«Это означает тратить больше, тратить лучше и производить больше. Это нужно не для того, чтобы провоцировать войну, но чтобы предотвратить ее», - заключил Рютте.
Ранее власти Польши поддержали требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru