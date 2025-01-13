Рютте призвал страны НАТО увеличить траты на оборону

Странам НАТО следует тратить на оборонные расходы больше согласованных ранее 2% ВВП. Такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Марк Рютте.

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Выступая в Европарламенте в Брюсселе он указал, что сильная оборона является для него главным приоритетом, поэтому надо тратить больше, чтобы оставаться в безопасности.

«Это означает тратить больше, тратить лучше и производить больше. Это нужно не для того, чтобы провоцировать войну, но чтобы предотвратить ее», - заключил Рютте.

Ранее власти Польши поддержали требование избранного президента США Дональда Трампа к странам НАТО повысить расходы на оборону до 5% ВВП, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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