Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве
Генеральный секретарь НАТО Ейнс Столтенберг отказался от участи в московской конференции по безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, российская сторона пригласила принять участие в Московской конференции по международной безопасности, на что получила отказ от генерального секретаря альянса.
Официальный представитель МИД отметила, что в НАТО делает все, чтобы навязать общественности и СМИ, что Россия не готова к взаимодействию.
Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что НАТО под прикрытием учений возле Донбасса снабжает Украину вооружениями, которые направляются ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов.
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