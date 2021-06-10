Руководство НАТО отказалось от участия в конференции по безопасности в Москве

Официальный представитель МИД отметила, что в НАТО делает все, чтобы навязать общественности и СМИ, что Россия не готова к взаимодействию.

Ранее постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что НАТО под прикрытием учений возле Донбасса снабжает Украину вооружениями, которые направляются ВСУ и военизированным формированиям украинских националистов.

