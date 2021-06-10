На Украине прокомментировали слова Путина о перспективах вступления страны в НАТО

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк прокомментировал высказывание президента России Владимира Путина о перспективах вхождения Украины в НАТО.

Путин: Нет гарантий невступления Украины в НАТО

Накануне Путин заявил, что допускает возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, напоминают «Невские новости». По словам российского лидера, в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит около 7–10 минут.

Подоляк заявил, что слова Путина предсказуемы и направлены на «российскую аудиторию», отмечает РИА ФАН.

«Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще», — цитирует Подоляка RT.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:НАТОУкраинаВладимир Путин
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