На Украине прокомментировали слова Путина о перспективах вступления страны в НАТО

Накануне Путин заявил, что допускает возможность вступления Украины в Североатлантический альянс, напоминают «Невские новости». По словам российского лидера, в этом случае подлетное время ракет от Харькова или Днепра до Москвы составит около 7–10 минут.

Подоляк заявил, что слова Путина предсказуемы и направлены на «российскую аудиторию», отмечает РИА ФАН.

«Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще», — цитирует Подоляка RT.

