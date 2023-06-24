Руденя предложил Пригожину взять пример с участника ГКЧП Пуго
Основателю частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгению Пригожину следует последовать примеру такого же предателя России, участника ГКЧП Бориса Пуго, застрелился после неудавшегося переворота в 1991 году. Об этом заявил ТАСС убернатор Тверской области Игорь Руденя.
«Евгению Пригожину, после такого предательства против России и ее народа, есть только один путь, если он мужчина, последовать примеру такого же предателя страны участника ГКЧП Бориса Пуго», – считает Руденя.
Также он подчеркнул, что в ЧВК «Вагнер» есть много сторонников президента РФ Владимира Путина, в числе которых также жители Тверской области.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал мятеж основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина, назвав раскол и предательство путем «к величайшей трагедии, вселенской катастрофе», цитирует политика Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru