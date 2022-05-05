Россия высылает семь датских дипломатов

По данным пресс-службы ведомства, в четверг в МИД был вызван посол Дании в РФ Карстен Сендергорд. Дипломату заявили решительный протест в связи с необоснованным объявлением Копенгагеном персонами нон грата 15 сотрудников российских посольства и торгпредства в Дании. Кроме того, МИД выразил протест из-за оказания Данией военной помощи Украине.

«С российской стороны было отмечено, что откровенно антироссийская политика королевства наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям. Послу объявлено, что в качестве ответной меры семь сотрудников Посольства Королевства Дания в Российской Федерации объявлены "persona nоn grata". Им надлежит покинуть территорию страны в двухнедельный срок. Также отказано в визе дипломату датской дипмиссии», — подчеркнули в министерстве иностранных дел.

Отмечается, что Москва оставляет за собой право принять дополнительные ответные шагов на недружественные действия Копенгагена.

