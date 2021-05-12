Россия вышлет пресс-секретаря посольства США

Имена остальных сотрудников, вошедших в список, не называются. Ноту об объявлении 10 дипломатов персонами нон грата вручили временному поверенному в делах США в России Барту Горману. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 21 мая, пишет RT.

Отмечается, что Вашингтон более полугода не впускает в страну пресс-секретаря посольства РФ в США. «Свободная пресса» сообщила, что власти Соединенных Штатов высылают из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

