Россия вышлет пресс-секретаря посольства США

Москва вышлет 10 американских дипломатов, которых Россия объявила персонами нон грата в ответ на аналогичные действия Вашингтона. Среди них оказалась пресс-секретарь посольства США в РФ Ребекка Росс, сообщил «Коммерсантъ».

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Имена остальных сотрудников, вошедших в список, не называются. Ноту об объявлении 10 дипломатов персонами нон грата вручили временному поверенному в делах США в России Барту Горману. Сотрудники посольства должны покинуть страну до 21 мая, пишет RT.

Отмечается, что Вашингтон более полугода не впускает в страну пресс-секретаря посольства РФ в США. «Свободная пресса» сообщила, что власти Соединенных Штатов высылают из страны десять сотрудников российской дипмиссии.

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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ДипломатыРоссияСША
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