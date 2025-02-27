Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность загранучреждений

Российское посольство в Париже потребовало от французских властей принять меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений на фоне приговора, вынесенного напавшим на генконсульство РФ в Марселе.

Ранее уголовный суд Марселя осудил двух французов, совершивших нападение, к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.