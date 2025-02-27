Россия потребовала от Франции обеспечить безопасность загранучреждений

Российское посольство в Париже потребовало от французских властей принять меры для обеспечения безопасности российских загранучреждений на фоне приговора, вынесенного напавшим на генконсульство РФ в Марселе.

Ранее уголовный суд Марселя осудил двух французов, совершивших нападение, к 8 месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.

Напавшим на консульство России в Марселе дали условный срок в 8 месяцев

Российская сторона выразила недовольство мягким приговором, требуя от Франции соблюдения Венских конвенций о дипломатических и консульских сношениях и принятия дополнительных мер для защиты российских объектов.

Нападение произошло 6 ноября 2024 года, когда на территорию консульства были брошены бутылки с взрывчатым веществом. В результате взрывов никто не пострадал. Полиция задержала двоих подозреваемых на митинге в поддержку Украины, одного из них удалось опознать по записи с камер видеонаблюдения, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: https://ru.wikipedia.org/
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