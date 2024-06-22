Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск
22 июня 202410:24
Российское правительство одобрило подписание представленного Минобороны РФ договора с Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны. Об этом говорится на официальном сайте правительства.
Известно, что соглашение коснется правил направления самолетов, кораблей и солдат на территории двух стран. Отмечается, что договор уже предварительно проработан с индийской стороной.
Ранее президент Владимир Путин заметил, что интересам народов России и Индии отвечает наращивание сотрудничества, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru