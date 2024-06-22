Россия и Индия обсудят договор о порядке взаимного направления войск

Российское правительство одобрило подписание представленного Минобороны РФ договора с Индией о взаимной отправке войск на территории каждой страны. Об этом говорится на официальном сайте правительства.

Известно, что соглашение коснется правил направления самолетов, кораблей и солдат на территории двух стран. Отмечается, что договор уже предварительно проработан с индийской стороной.