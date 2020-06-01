Российским домохозяйкам отказали в ежемесячных выплатах

Ранее с инициативой о выплате пособий домохозяйкам выступила партия ЛДПР во главе с ее лидеров Владимиром Жириновским.



Авторы инициативы предлагают выплачивать домохозяйкам (или домохозяинам) пособия в размере минимального размера оплаты труда (12130 рублей), если размер среднедушевого дохода семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума.



Однако в кабмине отметили, что для реализации этого плана источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены.



Сегодня же вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве заявила, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца в стране получают 717 тысяч семей, передает RT.

