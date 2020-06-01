Российским домохозяйкам отказали в ежемесячных выплатах
Кабинет министров РФ не поддержал законодательную инициативу о выплате ежемесячных пособий домохозяйкам в размере минимального размера оплаты труда (МРОТ). Об этом говорится в отзыве к законопроекту, размещенного в базе данных Госдумы.
Ранее с инициативой о выплате пособий домохозяйкам выступила партия ЛДПР во главе с ее лидеров Владимиром Жириновским.
Авторы инициативы предлагают выплачивать домохозяйкам (или домохозяинам) пособия в размере минимального размера оплаты труда (12130 рублей), если размер среднедушевого дохода семьи не выше двукратной величины прожиточного минимума.
Однако в кабмине отметили, что для реализации этого плана источники и порядок исполнения соответствующих расходных обязательств законопроектом не определены.
Сегодня же вице-премьер России Татьяна Голикова на совещании в правительстве заявила, что ежемесячные выплаты в связи с рождением или усыновлением первенца в стране получают 717 тысяч семей, передает RT.
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