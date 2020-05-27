Путин одобрил расширение выплат на детей для безработных
Президент Российской Федерации Владимир Путин согласился с идеей распространить выплаты на детей для безработных на тех родителей, кто был не трудоустроен и до 1 марта текущего года, когда пандемия коронавируса вступила в острую фазу. Об этом он заявил на совещании по состоянию рынка труда в стране, передает ТАСС.
Глава государства напомнил, что тех, кто обратился в службу занятости после 1 марта, ранее уже были установлены дополнительные выплаты на несовершеннолетних детей. Это 3 тысячи рублей на одного ребенка ежемесячно. Теперь эта мера будет применяться и для официальных безработных, имевших этот статус до 1 марта.
Ранее на том же совещании премьер-министр Михаил Мишустин предложил увеличить минимальное пособие для всех безработных, а не только тех, кто лишился работы в период эпидемии. В свою очередь глава Минтруда Антон Котяков предложил повысить минимальный размер по безработице в три раза - до 4500 рублей.
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