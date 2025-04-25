Российский посол встретился с киргизскими властями после задержания россиян

Российский посол в Киргизии Сергей Вакунов провел встречу с руководителем Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым после того, как в республике по обвинениям в наемничестве были задержаны россияне. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники.

В Киргизии арестовали сотрудницу Русского дома

«Они обсудили ситуацию с задержанными по подозрению в наемничестве, в числе которых сотрудница Русского дома в Оше», — сообщило СМИ.

По данным источника, следствие посчитало возможным изменить на домашний арест меру пресечения для россиян.

Ранее сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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