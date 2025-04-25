Российский посол встретился с киргизскими властями после задержания россиян

«Они обсудили ситуацию с задержанными по подозрению в наемничестве, в числе которых сотрудница Русского дома в Оше», — сообщило СМИ.

По данным источника, следствие посчитало возможным изменить на домашний арест меру пресечения для россиян.

Ранее сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

