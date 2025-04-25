Российский посол встретился с киргизскими властями после задержания россиян
Российский посол в Киргизии Сергей Вакунов провел встречу с руководителем Государственного комитета национальной безопасности Киргизии Камчыбеком Ташиевым после того, как в республике по обвинениям в наемничестве были задержаны россияне. Об этом сообщил Telegram-канал «Sputnik Кыргызстан» со ссылкой на источники.
«Они обсудили ситуацию с задержанными по подозрению в наемничестве, в числе которых сотрудница Русского дома в Оше», — сообщило СМИ.
По данным источника, следствие посчитало возможным изменить на домашний арест меру пресечения для россиян.
Ранее сотрудницу Русского дома в Киргизии Наталью Секерину задержали по подозрению в вербовке участников вооруженных конфликтов за границей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Парад странных людей»: В госдуме призвали изменить шоу «Давай поженимся»
- Трамп заявил, что он все еще хочет купить Гренландию и присоединить Канаду
- Эксперт посоветовал россиянам не ждать недорогой ипотеки
- ВЦИОМ: Деятельность Владимира Путина одобрили 77% россиян
- В школах шести регионов России введут оценки за поведение в качестве эксперимента
- В Госдуме предложили запретить курьерам на СИМ ездить быстрее 10 км/ч
- Песков: Путин принимает Уиткоффа в Кремле
- Осуждённый за взятки экс-замначальника ИК № 37 погиб в зоне СВО
- Число рейсов между Россией и Израилем с июня вырастет с 18 до 34
- Захарова назвала убийство генерала Москалика террористической атакой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru