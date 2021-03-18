Российский дипломат назвал агрессией Украины водную блокаду Крыма
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, что действия Украины по водной блокаде Крыма подпадают под определение агрессивных действий.
Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, которую устроил Киев, рассказал постпред республики при президенте России Георгий Мурадов. По его словам, вопрос с дефицитом воды «Крым однозначно решит» за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций, сообщает РИА Новости.
Бывший заместитель генсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе рассказал в эфире НСН, что действия Украины по водной блокаде Крыма подпадают под определение агрессивных действий.
«Любая блокада, введенная за рамками Совета безопасности ООН, не является законной. Поэтому обращение может содержать просьбу к властям Украины прекратить эту блокаду», - спрогнозировал дипломат.
Он слабо верит в эффективность такой просьбы, но политически это верный шаг, полагает он.
«Я не знаю, украинские власти вместе со своими западными покровителями, прежде всего США, будут прислушиваться к международному праву или нет? Если нет, тогда они продемонстрируют, что они международное право всерьез не воспринимают. Трудно поддерживать межгосударственные отношения со страной, которая не уважает международное право. Смысл международного права строится на соблюдении достигнутых договоренностей», - сказал Орджоникидзе.
Он рассказал, что действия Украины могут быть классифицированы как враждебные.
«Государство, которое намерено нанести экономический ущерб другому государству, может блокировать ему доступ к водным ресурсам. Это незаконные действия. При этом никаких международных актов для введения таких мер не было. Так можно наносить ущерб, используя не только водные ресурсы, но и все, что угодно… Вообще в международном праве это один из актов агрессии», - отметил дипломат.
Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 80% потребностей пресной воды полуострова. Украина в одностороннем порядке перекрыла его весной 2014, назвав включение Крыма в состав России аннексией.
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