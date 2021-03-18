Постпред Крыма: Из-за водной блокады Украины республика обратится в ООН
Власти Крыма подготовят официальное обращение в ООН из-за водной блокады, которую устроил Киев, сообщает РИА Новости со ссылкой на постпреда республики при президенте РФ Георгия Мурадова.
По его словам, просить воду у Украины «мы не будем». Как отметил постпред, скоро радость украинских националистов «сменится на осунувшиеся и завистливые лица», так как вопрос с дефицитом воды «Крым однозначно решит» за счет пресной воды, активного использования очистных сооружений и возможного строительства искусственных водоемов и опреснительных станций.
Северо-Крымский канал, идущий от Днепра, обеспечивал до 80% потребностей пресной воды полуострова. Украина в одностороннем порядке перекрыла его весной 2014, назвав включение Крыма в состав РФ аннексией.
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