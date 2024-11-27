Российские власти вышлют из страны двух журналистов ARD

В ходе брифинга она указала, что решение о высылке журналистов было принято в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Берлине.

«Немецким корреспондентам... в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации», - сказала она.

Захарова добавила, что возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет рассмотрена после возобновления деятельности корпункта «Первого канала».

Ранее власти ФРГ предписали покинуть страну сотрудникам корпункта телеканала в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову. Отмечается, что решение мотивировано «интересами политики безопасности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

