Российские власти вышлют из страны двух журналистов ARD
Территорию России долны будут покинуть два журналиста немецкой медиагруппы ARD. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В ходе брифинга она указала, что решение о высылке журналистов было принято в ответ на закрытие бюро «Первого канала» в Берлине.
«Немецким корреспондентам... в качестве зеркальной меры предписано сдать аккредитационные удостоверения и покинуть территорию Российской Федерации», - сказала она.
Захарова добавила, что возможность аккредитации новых сотрудников ARD будет рассмотрена после возобновления деятельности корпункта «Первого канала».
Ранее власти ФРГ предписали покинуть страну сотрудникам корпункта телеканала в Берлине Ивану Благому и Дмитрию Волкову. Отмечается, что решение мотивировано «интересами политики безопасности», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru