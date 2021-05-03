России предрекли союз с Китаем из-за слов Байдена

Автор материала уверен, что в случае обострения отношений Соединенным Штатам придется воевать на два фронта. «Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия», — цитирует издание RT.

Ранее сообщалось, что доля доллара в экспорте России упала ниже 50%. По данным Центробанка, такая тенденция наблюдается из-за увеличения доли торговли России с Китаем.

