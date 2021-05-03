России предрекли союз с Китаем из-за слов Байдена
Заявления президента США Джо Байдена в адрес России подталкивают страну к союзу с Китаем, посчитали в The National Interest.
Автор материала уверен, что в случае обострения отношений Соединенным Штатам придется воевать на два фронта. «Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия», — цитирует издание RT.
Ранее сообщалось, что доля доллара в экспорте России упала ниже 50%. По данным Центробанка, такая тенденция наблюдается из-за увеличения доли торговли России с Китаем.
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