России предрекли союз с Китаем из-за слов Байдена

Заявления президента США Джо Байдена в адрес России подталкивают страну к союзу с Китаем, посчитали в The National Interest.

Китай пообещал России усилить поддержку на фоне западных санкций

Автор материала уверен, что в случае обострения отношений Соединенным Штатам придется воевать на два фронта. «Вашингтон не должен упускать из виду геополитические риски, лежащие в основе стратегического треугольника США — Китай — Россия», — цитирует издание RT.

Ранее сообщалось, что доля доллара в экспорте России упала ниже 50%. По данным Центробанка, такая тенденция наблюдается из-за увеличения доли торговли России с Китаем.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
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