Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал Пушилина
24 февраля 202205:32
Роскомнадзор обратился к руководству корпорации Google с требованием разблокировать YouTube-канал главы ДНР Дениса Пушилина, сообщает телеканал «360».
Как сообщили в ведомстве, в компанию направлено соответствующее письмо о том, что необходимо максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала „Денис Пушилин“.
В сообщении, которое появляется при попытке войти на страницу, говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru