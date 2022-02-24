Роскомнадзор потребовал разблокировать YouTube-канал Пушилина

Как сообщили в ведомстве, в компанию направлено соответствующее письмо о том, что необходимо максимально короткие сроки снять все ограничения с YouTube-канала „Денис Пушилин“.

В сообщении, которое появляется при попытке войти на страницу, говорится, что «аккаунт заблокирован за нарушение правил сообщества».

