В России после митингов предложили ввести сим-карты для детей

Член Общественной Палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях обязательной, передает РИА Новости.

Также он выступил с инициативой ввести специальные сим-карты для детей.

Ранее после несогласованных митингов в городах России по минувшую субботу Рыбальченко заявил, что родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в этих акциях.

Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января, напоминает Ura.ru. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.

