В России после митингов предложили ввести сим-карты для детей
Член Общественной Палаты РФ Сергей Рыбальченко предложил сделать возрастную идентификацию несовершеннолетних в соцсетях обязательной, передает РИА Новости.
Также он выступил с инициативой ввести специальные сим-карты для детей.
Ранее после несогласованных митингов в городах России по минувшую субботу Рыбальченко заявил, что родительскому сообществу удалось не допустить массового участия несовершеннолетних в этих акциях.
Несанкционированные акции прошли по всей России 23 января, напоминает Ura.ru. Их организовали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля.
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