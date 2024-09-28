Белоруссия и Россия подпишут договор о гарантиях безопасности

По словам главы МИД, проект документа практически согласован. Стороны провели ряд консультаций с учетом мнений заинтересованных военных ведомств и структур, ответственных за вопросы безопасности.

Одним из пунктов договора станет положение о ядерном оружии. Такое вооружение размещено на территории Белоруссии.

«Об этом знают все наши соседи, которые наращивают свои военные мускулы на границе... но никак не делают шаг вперед, потому что ядерное вооружение — это раздражитель, который может удержать любую здоровенную дубину», — подчеркнул глава МИД.

