Советник Джонсона ушел в отставку из-за скандала с вечеринками

Советник по этике главы кабмина Великобритании Бориса Джонсона Кристофер Гейдт объявил об отставке, сообщается на сайте правительства.

Джонсон признался, что не пожалел о вечеринках во время локдауна

Это произошло из-за разразившегося ранее скандала премьера с вечеринками во время эпидемии коронавируса.

Гейдт ушел через день после того, как заявил, что штраф Джонсона за вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса, сообщает Telegraph.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера.

Одной из причин проведения голосования против Джонсона было «дело о вечеринках» — скандал из-за участия британского премьера в неформальных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Inessa2811
ТЕГИ:ВеликобританияБорис Джонсон
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры