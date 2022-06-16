Советник Джонсона ушел в отставку из-за скандала с вечеринками

Это произошло из-за разразившегося ранее скандала премьера с вечеринками во время эпидемии коронавируса.

Гейдт ушел через день после того, как заявил, что штраф Джонсона за вечеринки может представлять собой нарушение министерского кодекса, сообщает Telegraph.

Напомним, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил поддержку большинства депутатов-консерваторов в рамках вотума о недоверии и сохранил посты лидера партии и премьера.

Одной из причин проведения голосования против Джонсона было «дело о вечеринках» — скандал из-за участия британского премьера в неформальных вечеринках на Даунинг-стрит во время общенационального локдауна.

