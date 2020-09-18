РФ потребовала от США объяснить данные о поддержке диверсий в Крыму

Российское посольство в Вашингтоне обратило внимание на информацию журналистов телеканала NBC News о том, что власти США поддерживают украинские провокации в Крыму. Источники телеканала утверждали, что именно в ответ на подобный шаг Россия якобы финансирует «Талибан» (движение признано террористическим и запрещено в РФ) с целью убийства американских военных в Афганистане.

В посольстве РФ заявили, что таким образом анонимные чиновники США фактически признали поддержку терроризма в других странах, включая Россию, пишут «Известия». Российские дипломаты потребовали от Вашингтона уточнить, если это правда, прямо или косвенно он способствовал СБУ в организации терактов против крымчан.

Москва, со своей стороны, категорически отвергала обвинения в предполагаемом сговоре с талибами как бездоказательные и фейковые. Эту информацию опровергли и американская разведка, и сами талибы.

В то же время в июле украинские СМИ опубликовали запись разговора предположительно между экс-президентом страны Петром Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом о диверсиях в Крыму.

