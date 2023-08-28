Разбирательство по делу Трампа о штурме Капитолия назначили на март 2024 года

Речь идёт об инциденте, одним из эпизодов которого является штурм Капитолия сторонниками бывшего главы государства в январе 2021 года. Защита Трампа обратилась к суду с просьбой отложить разбирательство до 2026 года, однако получила отказ.

«Дата судебного процесса по данному делу назначена на 4 марта 2024 года», - уточнила Чаткэн.

Ранее Трамп заявил, что начавшийся над ним суд является «преследованием политического оппонента», которого не удается победить избирательными средствами, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

