Рада утвердила введение режима ЧП на Украине
Верховная рада утвердила указ украинского президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.
Режим вступит в силу 24 февраля по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Голоса за введение режима ЧП отдали 335 депутатов.
Согласно принятому решению, режим ЧП будет длиться 30 дней.
В последние дни обострился кризис в Донбассе. Причиной эскалации стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,8 млн+138 тыс. / сут.
Умерли
348 тыс.+785 / сут.
Выздоровели
12,8 млн+179 тыс. / сут.
- Госдеп заявил о близости соглашения по ядерной сделке
- Рада утвердила введение режима ЧП на Украине
- США ввели санкции против «Северного потока - 2»
- ЛНР заявила о гибели военного при обстреле со стороны Киева
- Глава ЕК заявила о цели ЕС стать независимыми от российского газа
- Россияне смогут посещать Италию с 1 марта
- ЕС рассматривает санкции против Захаровой, Симоньян и Соловьева
- Италия рассматривает возможность поддержки ВСУ
- Небензя заявил, что Киеву нужны были только территории Донбасса
- Съемочная группа ТК «Звезда» попала под обстрел в пригороде Донецка
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru