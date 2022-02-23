Рада утвердила введение режима ЧП на Украине

Верховная рада утвердила указ украинского президента Владимира Зеленского о введении чрезвычайного положения (ЧП) на всей территории страны. Об этом сообщает ТАСС.

В Раде допустили отделение некоторых территорий Украины

Режим вступит в силу 24 февраля по всей стране, кроме Донецкой и Луганской областей. Голоса за введение режима ЧП отдали 335 депутатов.

Согласно принятому решению, режим ЧП будет длиться 30 дней.

В последние дни обострился кризис в Донбассе. Причиной эскалации стало признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик.

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ФОТО: Официальный сайт партии «Слуга народа»
ТЕГИ:УкраинаВерховная Рада
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