Евкуров стал заместителем Шойгу
Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров официально назначен заместителем министра обороны Сергея Шойгу. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.
Как уточняет Газета.ру, 55-летнему Евкурову присвоено звание генерал-лейтенанта. В конце июня президент принял отставку главы Ингушетии, срок полномочий которого на этом посту истекал в 2023 году. Евкуров заявил, что старался справиться со своей задачей как мог, сообщает Москва 24.
В свою очередь, Владимир Путин отметил, что, несмотря на возникшие проблемы, Ингушетия в последнее время она обходит среднероссийские показатели в области строительства и промышленного производства.
Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен 60-летний экс-прокурор республики Махмуд-Али Калиматов. До последнего времени он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области. Выборы главы Ингушетии назначены на 8 сентября.
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