Евкуров стал заместителем Шойгу

В свою очередь, Владимир Путин отметил, что, несмотря на возникшие проблемы, Ингушетия в последнее время она обходит среднероссийские показатели в области строительства и промышленного производства.

Временно исполняющим обязанности главы Ингушетии назначен 60-летний экс-прокурор республики Махмуд-Али Калиматов. До последнего времени он возглавлял управление Росприроднадзора по Самарской области. Выборы главы Ингушетии назначены на 8 сентября.

