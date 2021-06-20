Путин заявил о важности дальнейшего развития системы здравоохранения

«Мы знаем его [первичного звена] проблемы, и чтобы решить их, запустили региональные программы модернизации наших поликлиник, городских и районных больниц, ФАПов. Предстоит выстроить их работу на новой технологической базе, отремонтировать здания, оснастить их современным лечебным и диагностическим оборудованием, включая компьютерные томографы», - сказал Путин.

Как отметил глава государства, в результате граждане обретут уверенность в том, «что они всегда и везде получат доступную, качественную медицинскую помощь». При этом врачи, фельдшеры, медсестры, по словам президента, «будут трудиться в современных, достойных условиях». Речь идет как о городах, так и сельской местности.

Ранее Путин заявил, что укрепление кадрового потенциала здравоохранения и технологическое обновление отрасли - важнейший приоритет для государства.

