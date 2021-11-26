Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана

Ожидается, что в ходе встречи также будут обсуждаться вопросы по ситуации в Нагорном Карабахе.

Ранее Путин в телефоном разговоре с премьер-министром Армении Пашиняном уже обсудил осуществление трехсторонних договоренностей по данному вопросу.