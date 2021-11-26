Премьер-министр Армении прибыл в Сочи для встречи с главами России и Азербайджана
26 ноября 202112:47
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл в Сочи для встречи с президентом России Владимиром Путиным и главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Ожидается, что в ходе встречи также будут обсуждаться вопросы по ситуации в Нагорном Карабахе.
Ранее Путин в телефоном разговоре с премьер-министром Армении Пашиняном уже обсудил осуществление трехсторонних договоренностей по данному вопросу.
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26 ноября 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru