Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей против России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у стран Запада есть свои геополитические цели в отношении России, сообщает РИА Новости.

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На встрече с военкорами в Кремле глава государства отметил, что этих «целей они никогда не добьются».

«Я думаю, что постепенно осознание этого к ним придёт», - заключил он.

Ранее Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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