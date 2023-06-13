Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей против России
13 июня 202318:09
Президент РФ Владимир Путин заявил, что у стран Запада есть свои геополитические цели в отношении России, сообщает РИА Новости.
На встрече с военкорами в Кремле глава государства отметил, что этих «целей они никогда не добьются».
«Я думаю, что постепенно осознание этого к ним придёт», - заключил он.
Ранее Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей против России
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru