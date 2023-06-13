Путин заявил, что Запад не добьется своих геополитических целей против России

На встрече с военкорами в Кремле глава государства отметил, что этих «целей они никогда не добьются».

«Я думаю, что постепенно осознание этого к ним придёт», - заключил он.

Ранее Путин заявил о необходимости предпринять все необходимые шаги для того, чтобы не дать возможность раскачать ситуацию внутри страны извне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

