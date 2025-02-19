Путин заявил, что высоко оценивает переговоры в Эр-Рияде
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ему доложили о результатах российско-американских переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге российский лидер отметил, что высоко оценивает прошедшую в Саудовской Аравии встречу.
«Я оцениваю их высоко, результат есть. В целом, как мне докладывали, встреча была очень доброжелательной», - сказал глава государства.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, сообщает RT.
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