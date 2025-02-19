Путин заявил, что высоко оценивает переговоры в Эр-Рияде

В ходе общения с журналистами в Санкт-Петербурге российский лидер отметил, что высоко оценивает прошедшую в Саудовской Аравии встречу.

«Я оцениваю их высоко, результат есть. В целом, как мне докладывали, встреча была очень доброжелательной», - сказал глава государства.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговоры президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа могут состояться до конца февраля, сообщает RT.

