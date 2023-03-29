Путин заявил, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений сотрудничества

На совещании с правительством он указал, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений сотрудничества.

«В их числе – создание технологических партнёрств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе», - подчеркнул глава государства.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность, сообщает RT.