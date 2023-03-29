Путин заявил, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений сотрудничества
Президент РФ Владимир Путин заявил, взаимодействие России с зарубежными государствами не ограничивается только торговлей, сообщает ТАСС
На совещании с правительством он указал, что Москва и Пекин определили восемь важнейших направлений сотрудничества.
«В их числе – создание технологических партнёрств, взаимоувязанное развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере и реальном секторе», - подчеркнул глава государства.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что двусторонние отношения России и Китая являются той силой, которая принесёт глобальный мир и стабильность, сообщает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+11 128 / сут.
Умерли
397 тыс.+33 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+12 597 / сут.
- В Израиле ответили Байдену на призыв отказаться от проведения судебной реформы
- «Невыполнимые». Тренер сборной РФ по лыжам раскритиковал критерии МОК по допуску россиян
- Глава МАГАТЭ заявил об отсутствии радиологической опасности от снарядов с обедненным ураном
- Глава МАГАТЭ заявил, что ситуация вокруг Запорожской АЭС не улучшается
- Юрист пояснил, кому с 1 апреля повысят социальные пенсии
- Ветеран США Дрейвен: Солдаты ВСУ бегут с позиций, так как не хотят воевать
- Испания направит Украине шесть танков Leopard
- Генсек ООН заявил об опасности для демократии во многих частях мира
- Участницу Pussy Riot Толоконникову объявили в розыск
- Голикова заявила, что МРОТ будет больше прожиточного минимума
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru