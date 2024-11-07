Путин: Следующее двадцатилетие может быть сложнее прошедшего
Президент России Владимир Путин заявил, что следующие двадцать лет могут оказаться более сложными. Об этом он заявил во время заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Путин отметил, что если проанализировать изменения последних двух десятилетий и представить, как они могут развиваться в будущем, то можно сделать вывод о том, что предстоящий период принесет еще большие вызовы.
Клуб «Валдай» объединяет ведущих экспертов из России и других стран, специализирующихся на политологии, экономике, истории и международных отношениях.
Площадка зарекомендовала себя как важное место для диалога между российской и мировой интеллектуальной и политической элитой, передает «Радиоточка НСН».
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