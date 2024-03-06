Путин встретится в Сочи с гендиректором МАГАТЭ

В целом, у президента РФ 6 марта запланирована насыщенная рабочая программа. Он проведёт в Сочи совещание по развитию Юга и Приазовья. После этого Путин прибудет на федеральную территорию Сириус, где проходит Всемирный фестиваль молодежи. Он пообщается с участниками форума и выступит на церемонии закрытия.

Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 5 марта прошла церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента. Призы вручил первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.

