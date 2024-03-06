Путин встретится в Сочи с гендиректором МАГАТЭ
Президент России Владимир Путин в среду, 6 марта проведет в Сочи встречу с генеральным директором Международного агентства по атомной энергии Рафаэлем Гросси. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Руководитель МАГАТЭ уже находится в Краснодарском крае. Во встрече с главой государства также примет участие генеральный директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексей Лихачев.
В целом, у президента РФ 6 марта запланирована насыщенная рабочая программа. Он проведёт в Сочи совещание по развитию Юга и Приазовья. После этого Путин прибудет на федеральную территорию Сириус, где проходит Всемирный фестиваль молодежи. Он пообщается с участниками форума и выступит на церемонии закрытия.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи 5 марта прошла церемония награждения первых победителей III Национальной премии интернет-контента. Призы вручил первый заместитель руководителя администрации Кремля Сергей Кириенко.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru