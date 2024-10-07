Путин встретится с лидерами СНГ в свой день рождения
7 октября 202405:33
Глава государства Владимир Путин свой день рождения 7 октября встретит на работе, сообщает РИА Новости.
Президент проведет встречу с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества. Также Путин проведет в течение дня другие встречи.
Президенту России исполняется 72 года.
В итальянском городе Турин размещен баннер с поздравительным посланием Путину в честь его дня рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru