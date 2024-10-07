Путин встретится с лидерами СНГ в свой день рождения

Президент проведет встречу с лидерами СНГ, которые прибудут в Москву для участия в заседании совета глав Содружества. Также Путин проведет в течение дня другие встречи.

Президенту России исполняется 72 года.

В итальянском городе Турин размещен баннер с поздравительным посланием Путину в честь его дня рождения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

