Путин вручил Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством»

Как сообщает пресс-служба Кремля, государственная награда РФ была вручена таджикистанскому лидеру «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Москвой и Душанбе.

Также в указе российского президента говорится о вкладе Рахмона «в обеспечение региональной стабильности и безопасности».

Ранее Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом, чтобы провести переговоры с Путиным, сообщает RT. По итогам встречи планируется подписание ряда документов.

