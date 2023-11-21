Путин вручил Рахмону российский орден «За заслуги перед Отечеством»
Российский лидер Владимир Путин вручил президенту Таджикистана Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Как сообщает пресс-служба Кремля, государственная награда РФ была вручена таджикистанскому лидеру «за большой личный вклад в укрепление отношений стратегического партнёрства и союзничества» между Москвой и Душанбе.
Также в указе российского президента говорится о вкладе Рахмона «в обеспечение региональной стабильности и безопасности».
Ранее Рахмон прибыл в Россию с официальным визитом, чтобы провести переговоры с Путиным, сообщает RT. По итогам встречи планируется подписание ряда документов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru