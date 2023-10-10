Путин впервые прокомментировал обострение в Израиле

На встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани он отметил, что Вашингтон пытался «монополизировать урегулирование», однако американские власти не пытались найти компромисс, который был бы приемлем для обеих сторон.

По его словам, вместо этого Белый дом «продвигал свои собственные представления о том, как это должно быть сделано».

«США оказывали давление на обе стороны... но каждый раз без учёта коренных интересов палестинского народа. Имею в виду прежде всего необходимость реализации решений Совбеза ООН по созданию независимого суверенного палестинского государства», - , - указал российский лидер.

Ранее продюсер Иосиф Пригожин в интервью «Радиоточке НСН» заявил, что те, кто обвиняют Израиль в ответных мерах на нападение палестинского движения ХАМАС, являются «больными» людьми.