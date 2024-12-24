Путин включил Хинштейна и Первышова в состав Госсовета

Четверо чиновников, временно исполняющих обязанности губернаторов, были включены в состав Госсовета. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин.

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В частности, это врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и врио губернатора Еврейской автономной области Мария Костюк.

Данным документом из состава Госсовета были исключены прежние главы Курской, Тамбовской и Рстовской областей Алексей Смирнов, Максим Егоров и Вячеслав Голубев, соответственно. Также президент исключил экс-главу республики Коми Владимира Уйбу.

Ранее Путин постановил создать Совет по демографической и семейной политике, который возглавила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Прокофьев
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